رياضة | يونايتد يصدم مدريد بشأن بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يونايتد يصدم مدريد بشأن بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، 150 مليون يورو مبلغ نهائي لرحيل نجمه الفرنسي بول بوجبا إلى ريال مدريد الإسباني، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت بعض التقارير الصحفية، إلى أن يونايتد رفض دخول أي صفقات تبادلية في الصفقة، والاكتفاء بالمقابل المادي.

وكان مدريد، عرض على نظيره الإنجليزي دخول بعض اللاعبين في الصفقة أمثال إيسكو أو جيمس رودريجز، لتقليل المبلغ المادي المطلوب.

وأوضحت التقارير إلى أن القرار جاء بمثابة الصدمة للفريق الإسباني، لرغبته في جلب اللاعب إلا أن المبلغ المطلوب يصعب توفيره بالوقت الحالي.