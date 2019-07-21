الامارات | حتا يتعادل مع زيمون الصربي بمحترف أجنبي واحد

شكرا لقرائتكم خبر عن حتا يتعادل مع زيمون الصربي بمحترف أجنبي واحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل فريق نادي حتا مع فريق نادي زيمون الصربي بهدف لمثله في المباراة الودية الثانية للإعصار والتي اقيمت مساء الأول من أمس في ملاعب المجمع الاولمبي في صربيا، وذلك ضمن استعداداته للموسم المقبل لدوري الخليج العربي، وسجل هدف حتا اللاعب احمد ناصر ضمن مجريات الشوط الثاني من المباراة

من جهته قال مدير الفريق ناصر حسن الفلاسي للامارات اليوم: خاض الاعصار المباراة بمحترف اجنبي واحد وهو البرازيلي سانتوس بينما لم يلعب البرتغالي ريكاردو لشعوره بالم بسيط، وتم الكشف عليه صحيا وثبتت سلامته وسيكون بامكانه المشاركة في المباراة المقبلة، وتابع: قدم اللاعبون مباراة طيبة بالرغم من المجهود البدني اليومي والممتد على فترتين صباحية ومسائية منوها الى ان ك الجهاز الفني اشرك غالبية لاعبي البعثة المتواجدين في معسكر صربيا، للاطلاع على إمكاناتهم بينما سيخوض مباراته المقبلة امام احد أقوى الفرق البوسنية في 24 من الشهر الجاري بتشكيلة شبه ثابتة بعد تعرفه على قدرات اللاعبين ونتطلع من خلال تلك المباراة الى تحقيق اعلى درجات الفائدة الفنية.