شكرا لقرائتكم الأهلي يستقر على إعارة عمرو جمال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة لاسارتي، إعارة عمرو جمال مهاجم الفريق لإحدى الأندية المحلية أو الخارجية لمدة موسماً لعدم حاجة الفريق لجهوده في الموسم المقبل ورغم أن جمال إجتهد في فترة الأعداد الحالية إلا أن الجهاز الفني يُفضّل رحيل اللاعب.

وفي هذا الشأن ، يدرس عمرو جمال من بين العروض التى تلقاها خلال الفترة الماضية والتى كان أخرها من نادى بريبرام التشيكى الذى أرسل عرضا إلى الأهلى للحصول على خدمات مهاجم الأحمر لمدة موسم على سبيل الإعارة الشراء.

ويفاضل عمرو جمال الملقب بالغزال بين العرض التشيكي وبين عدة عروض أخرى تلقاها أبرزها من أندية الأسماعيلي وسموحة والمقاصة والمقاولون العرب..وكان عمرو جمال قد غاب عن المشاركة مع الأهلى منذ يناير الماضى، حيث تعرض اللاعب للإصابة على مرتين فى العضلة الأمامية.