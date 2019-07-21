اختبار طبى لمحمود وحيد قبل مران الأهلي اليوم...

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جدة - عمرو شويل يخضع محمود وحيد، الظهير الأيسر للأهلي لإختبار طبي قبل مران الفريق اليوم، الأحد، بعدما غاب عن ودية الفريق التي أقيمت أمس الاول أمام البلاستيك التي انتهت بفوز برباعية نظيفة واكتفى بتنفيذ برنامج تأهيلي داخل ملعب التتش بعد أن اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة. وأكد الجهاز الفني أن وحيد يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق. Advertisements ومن المقرر أن يخضع الظهير الأيسر للأهلي لاختبار طبي غدا الأحد لتحديد مدى تحسن حالته و فرص مشاركته في التدريبات الجماعية، قبل السفر إلى الاسكندرية المقرر له ظهر الثلاثاء المقبل ، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

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