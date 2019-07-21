شكرا لقرائتكم الحضرى مرشح لمنصب مساعد مدرب حراس مرمى منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو اتحاد الكرة ما تردد حول ترشيح عصام الحضري حارس مرمي الفراعنة المعتزل دوليا للعمل كمدرب حراس مرمي في الجهاز الجديد، بداعي أنه لم يسبق له العمل كمدرب من قبل ويحتاج لخبرة العمل كمدرب قبل الانضمام لجهاز المنتخب.

وكشف مصدر باتحاد الكرة، عن أن الحضري إذا تمت الاستعانة به سيكون مساعدا لحراس المرمي وسيكون دوره نفسيا أكثر من فنيا بحيث يحفز اللاعبين ويحمسهم ويمنحهم الخبرات في البطولات الكبري.

يذكر أن منتخب مصر ودع بطولة أمم افريقيا الأخيرة من دور الـ16 بعد الخسارة أمام جنوب افريقيا بهدف نظيف.