في تسجيل صوتي.. "كهربا" يكشف حقيقة توقيعه للأهلي وأسباب رحيله عن الزمالك.. ويؤكد:"مش هعتذر لحد"

كتب: أحمد أبوعقيل

أكد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الزمالك، أنه لم يوقع على عقود انضمام للنادى الأهلى، وأنه لم يكن يومًا خائنا، ومؤكدا أن شخصيته لا تعرف الأسف نهائيًا وأنه لن يقوم بالاعتذار.

وقال محمود كهربا فى تسجيل صوتى مسرب تم نشره على موقع اليوتيوب عن طريق أحد جماهير نادى الزمالك للحديث مع اللاعب عن أسباب أزمته الحالية واقتراب رحيله عن القلعة البيضاء أن مرتضى منصور رئيس النادى طلب منه البحث عن عرض مناسب للرحيل.

وأضاف كهربا أن عقده مع الزمالك انتهى يوم 30 يونيو الماضى، وبالتالى فإن تواجده بالفريق الآن ليس له أى مبرر نهائيًا لأن علاقته انتهت بالنادى.

وتابع محمود كهربا، أن صمته ليس خوفًا من أحد وانما وقت الرد سيكون قريبًا، كاشفًا أن شخصيته لا تعرف الأسف نهائيًا وأنه لن يقوم بالاعتذار.

وتساءل لاعب الزمالك: "كيف يصمت الجماهير على الإهانة التى أتعرض لها حاليا، موضحا خلال التسجيل الصوتى أنه لم يحصل سوى على مليون جنيه من قيمة العقد المقدر قيمته 2 مليون جنيه.

واستطرد اللاعب، قائلا: أنا مش بكره جمهور الزمالك الجمهور، هو اللى عمل اسم محمود كهربا، بس أنا زعلان منهم شوية عشان شتموني من غير ميفهمو هو طلع واتكلم والجماهير سمعت منه، وجت شتمتنى، أنا عايز أفهم أنا زعلتهم في ايه، وعملت ايه عشان اتشتم أنا وأمى وأبويا ولكن فى الأخر جمهور الزمالك له فضل كبير على محمود كهربا.

وكانت مصادر داخل إدارة النادي الأهلي، قد أكد أن محمود كهربا، لاعب الزمالك، قد وقع بالفعل للأهلي لمدة 5 سنوات مقبلة، وذلك الأسبوع الماضي في الساحل الشمالي.

وأوضحت المصادر أن اللاعب طلب من مسئولي الأهلي التكتم على المفاوضات مؤقتاً، وأشارت إلى أن الأهلي سبق وحصل على توقيع اللاعب يناير الماضي، في أعقاب أزمة عقده مع الزمالك، والتي تم تجاوزها في وقت لاحق بعدم شكوى الزمالك وخطأ توثيق عقده، وبعد ذلك طلب اللاعب من مسئولي الأهلي غلق ملف التعاقد معه مؤقتا، خصوصا أن لديه أسباب أسرية قهرية، أجبرته على التغاضي عن فسخ عقده الأبيض والاستمرار، بحسب المصادر.

وأوضحت المصادر، أن المفاوضات تجددت في أبريل الماضي بعدما فتح أحد المسئولين بالأهلي باب مفاوضات جديد مع لاعب الزمالك، على أن يقوم بإنهاء موقفه من الزمالك، وقال مسئولو الأهلي للاعب: "اليوم اللي تخلص نفسك فيه مع الزمالك ومرتضى، تيجي تلبس الفانلة الحمرا وتتمرن".

وتحدث اللاعب تحدث لكثير من لاعبي الأهلي من المقربين له، وقال لهم إنه اقترب من فسخ تعاقده مع الزمالك بسبب عدم وفاء رئيسه بالعديد من الوعود تجاهه، فضلا عن أنه لم يحدد مقابل مادي كما كان قد اتفق معه عليه، أيضا تحدث كهربا للمقربين منه عن اقتراب انضمامه للأهلي بأنه لديه بعض المستندات الخاصة بعقده القديم، تتيح له فسخ تعاقده الحالي مع الفريق، وهو ما بدأ اللاعب في تنفيذه حاليا، بعد توقيعه للأحمر.

وترددت أنباء في الفترة الأخيرة، عن حصول النادي الأهلي على توقيع محمود عبدالمنعم كهربا، جناح نادي الزمالك، وسط نفي من الأخير، مؤكدا أن اللاعب مستمر مع الفريق بموجب عقد بين الطرفين، موثق باتحاد الكرة المصري.

عدلي القيعي

وكان المهندس عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، قد كشف حقيقة المفاوضات مع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الزمالك، وانتقاله للأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال القيعي: "كل الأمور واردة، ولن يتم إعلان عن أي مفاوضات مع لاعبين قبل أن يتم الانتهاء منها، ليس من عاداتنا الإعلان عن المفاوضات قبل إنهاء الصفقة".

كشف عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، حقيقة المفاوضات مع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الزمالك، وانتقاله للأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال القيعي، : "كل الأمور واردة ولن أتحدث عن أي شيء في التعاقدات وتحديدًا صفقة كهربا، لدينا خطة كاملة في الأهلي للتدعيم نسير فيها بشكل جيد، ولن يتم إعلان عن أي مفاوضات مع لاعبين قبل أن يتم الانتهاء منها، ليس من عاداتنا الإعلان عن المفاوضات قبل إنهاء الصفقة".

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وتابع: "عندما ننتهي من أي صفقة سنقوم بالإعلان عنها مباشرة، لدينا تحديات كبيرة في الموسم المقبل، ونسعى للتتويج بكل البطولات، كما أن الموسم الحالي لم ينتهي حتى الآن ولابد أن نأخذ في الاعتبار هذا الأمر ولا نغفله حيث أن بطولة الدوري والكأس لم يحسمًا حتى الآن، وعلينا أن نكون جاهزين لهذا الأمر وعدم الانجراف أو التركيز في أمور غير ذلك".

الزمالك ينفي

نفى مصدر داخل نادي الزمالك، ما تردد عن توقيع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق إلى الغريم التقليدي الأهلي، وانتقاله للأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال المصدر، إن كهربا ملتزم بتعاقده المستمر مع نادي الزمالك ولم ينته بعد، موضحا أن العقد وقع مؤخرا بين الطرفين ووثق داخل مقر اتحاد الكرة، وبالتالي أصبح صحيحا.

وأشار المصدر إلى أن رئيس نادي الزمالك، يرحب برحيل كهربا عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، شرط أن يكون ذلك على سبيل الإعارة، رافضا البيع النهائي لأي ناد داخل أو خارج مصر خشية انتقاله لصفوف إلى الأهلى فيما بعد، وهو الأمر الذي يرفضه النادي، بحسب المصدر.

كهربا منقطع عن تدريبات الزمالك

وكانت الأزمة اشتعلت بين رئيس نادي الزمالك وكهربا، بعد رفض الأول سياسة لي الذراع من جانب اللاعب، الذي يتغيب عن التدريبات بدون إذن، حسب تصريحاته.

وكشفت مصادر، أن رئيس الزمالك جدد اتهامه للاعب بالتمرد في جلسة خاصة، مهدداً بأنه لن يوافق على بيعه مطلقاً خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب استمرار عناده وعدم انتظامه في التدريبات، مهما كانت الإغراءات سواء في عددها أو قيمة العروض المادية.

وانتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق بمدينة السادس من أكتوبر من الثلاثاء الماضي، في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري بعد انتهاء بطولة الأمم الإفريقية.

ويضغط كهربا من خلال انقطاعه عن التدريبات على إدارة النادي الأبيض، لمحاولة تعديل عقده وزيادة القيمة المالية التي يحصل عليها، إذ يربط عودته للتدريبات مرة أخرى بتنفيذ هذا الشرط، وفي حالة عدم الاستجابة إلى طلبه يرغب في موافقة الإدارة على رحيله للاحتراف الخارجي حتى لو على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي، وهو قابله رئيس النادي بفرض غرامات مالية على اللاعب.

أزمات كهربا مع الزمالك "مسلسل مستمر"

يواصل محمود عبدالمنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، الانقطاع عن تدريبات الفريق الأبيض منذ استئناف الفريق لتدريباته عقب الراحلة السلبية الطويلة التي حصل عليها اللاعبون بسبب مشاركة المنتخب الوطني ببطولة أمم أفريقيا 2019، والتي تستضفيها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

ويضغط كهربا من خلال انقطاعه عن التدريبات على إدارة النادي الأبيض، لمحاولة تعديل عقده وزيادة القيمة المالية التي يحصل عليها، إذ يربط عودته للتدريبات مرة أخرى بتنفيذ هذا الشرط، وفي حالة عدم الاستجابة إلى طلبه يرغب في موافقة الإدارة على رحيله للاحتراف الخارجي حتى لو على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي، وهو قابله رئيس النادي بفرض غرامات على اللاعب.

وتعد أزمة كهربا الحالية مع الزمالك سيناريو مكرر لأزمات اللاعب مع إدارة النادي الأبيض في السنوات الأخيرة التي شهدت حكايات درامية، يستعرض "الوطن سبورت" أبرزها:

البصق على الجمهور في مباراة بترو أتلتيكو

في مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي بالجولة الثالثة لمرحلة دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية التي حصد الفريق الأبيض لقبها، "بصق كهربا" على الجماهير البيضاء أثناء لحظة خروجه من الملعب، ردا على غضبها اتجاهه، كون الأبيض كان متأخرا بهدف دون رد، قبل أن يحرز أوباما هدف التعادل بالدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع للقاء، وبعد المباراة قررت إدارة النادي الأبيض فرض عقوبة مالية على اللاعب بسبب تصرفه.

خناقة مع الجماهير بمباراة الإنتاج الحربي

خلال مباراة الإنتاج الحربي في مؤجلات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الممتاز، قرر رئيس نادي الزمالك، توقيع غرامة مالية على الثنائي محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق ومعه محمد إبراهيم على ما بدر منهم بعد انتهاء المباراة، عقب دخول الثنائي في مشاداة كلامية مع الجماهير وصلت للسباب.

ضيف دائم على أعداء رئيس الزمالك

خلال الفترة الأخيرة، اعتاد كهربا على الظهور مع أعداء رئيس الزمالك وكأنه يتحدى الأخير، وكان أبرز من ظهر معهم اللاعب هم أحمد سليمان المرشح السابق لرئاسة القلعة البيضاء، وكذلك "البرنس" صاحب أحد المطاعم الشهيرة، والذي دخل في خلافات شديدة مع رئيس النادي الأبيض.