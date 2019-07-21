شكرا لقرائتكم خبر عن جريشة وتسيما ونيانت فى القائمة الذهبية لأفضل 7 حكام بـ"كان 2019" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المونديال الافريقى 2019 الذى استضافتها مصر فى الفترة من 19 يونيو الماضى حتى 21 يوليو الجارى تفوقا ملموسا للتحكيم الذى ساهم بشكل كبيرفى نجاح فعاليات البطولة خلال الـ52 مباراة التى أقيمت خلال منافسات النسخة الحالية التى توج المنتخب الجزائرى باللقب الأفريقى للمرة الثانية فى تاريخه.

يستعرض ”الخليج 365” فى التقرير التالى أبرز 7 حكام للساحة فى البطولة والذين كان لهم نصيب الأسد فى إدارة مباريات الـ" كان 2019 " وساهموا بشكل فعال فى نجاح البطولة القارية.

الكاميرونى اليوم نيانت ظهر فى افتتاح ونهائى كان 2019



الكاميرونى اليوم بيانت

الكاميرونى اليوم نيايت صاحب الـ37 عاما والحاصل على الشارة الدولية 2008 والذى ظهر للمرة الرابعة بأمم أفريقيا ونال شرف إدارة مباراتى الافتتاح بين مصر وزيمباوى والنهائى الذى جمع بين الجزائر والسنغال إلى جانب ظهوره فى لقاء المغرب وساحل العاج بالجولة الثانية ثم مواجهة مدغشقر وتونس بربع نهائى البطولة.

الأثيوبى تيسيما يعد من أفضل حكام القارة

الاثيوبى تسيما بأملاك ظهر بمستوى متميز خلال منافسات البطولة خاصه أنه يتمتع بشجاعة وجراءة ولذلك نال ثقة لجنة حكام الـ" كاف" وكان الأقرب الى الظهور فى نهائى النسخة الحالية والتى أدار خلالها 4 مباريات تعتبر من اللقاءات المصيرية هى ساحل العاج والجزائر بالدور ربع نهائ الى جانب مواجهة السنغال وتونس فى الدور قبل نهائى البطولة كما ظهر بدور المجموعات عندما قاد لقاء تونس وانجولا بالجولة الثانية لمنافسات البطولة.

3- المصرى جهاد جريشة واجه تحديا كبيرا قبل انطلاق البطولة

واجه المصرى جهاد جريشة ظروف عصيبة قبل انطلاق فعاليات منافسات البطولة رغم ذلك نجح فى الظهور بمستوى متميز وأداء طيب خلال المباراتين التى أدارهم حيث كان الظهور الأول للحكم المصرى فى الجولة الـ3 فى مباراة مدغشقر وكينيا، ثم عاد ليقود مباراة تحديد الكركز الثالث والربع بين تونس ونيجيريا ليقدم مردود رائع هو وزميله المساعد المصرى محمود ابو الرجال.

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4- الجامبى بكارى جاساما المثير للجدل تحكيميا

الحكم الجامبى بكارى جاساما يعد من أفضل حكام القارة السمراء فى السنوات الاخيرة ظهر فى النسخة الحالية للكان فى الجولة الثالثة بعد ان غادر المعسكر الحكام لوفاة والدته ثم عاد ليديرمواجهة مدغشقر ونيجيريا ثم اسند اليه الـ" كاف " لقاء الجزائر ونيجيريا بالدور نصف نهائى أمم افريقيا .

5- الجنوب أفريقى فيكتور جوميز يحجز مقعدا له بحكام الصفوة بالقارة

ظهر الدولى الجنوب أفريقى فيكتور جوميز بمستوى طيب وأداء رفيع المستوى رشحه للمنافسة على إدارة نهائى المونديال الأفريقى قبل أن يعترض عليه مسئولى المنتخب الجزائرى، ظهر جوميز فى النسخة الحالية فى مباراتين هما مواجهة مصر والكونغو بالجولة الثانية ولقاء منتخبى تونس وغانا بالدور ربع نهائى للبطولة.

6- الجزائرى مصطفى غربال ايقونة النسخة الحالية للكان

الحكم الجزائرى مصطفى غربال الذى يشارك للمرة الأولى بأمم أفريقيا بديلا لمواطناه مهدى عبيد نال ثقة مسئولى لجنة حكام البطولة وظهر فى 4 مباريات خلال منافسات النسخة الحالية هم مباراتى ساحل العاج أمام جنوب أفريقيا وزيمباوى والكونغو بدور المجموعات ثم ظهر فى لقاء اوغندا والسنغال بدورالـ16 ثم عاد ليقود مواجهة بنين والسنغال بالدورربع نهائى ليكون اول حكم يدير مباراتين متتالتين لمنتخب واحد فى نفس البطولة .

7- المجتهد الجابونى ايريك اتوجو يواصل الظهور المتميز

الحكم الدولى الجابونى ايريك اتوجو نجح فى التواجد وسط الكبار بالنسخة الحالية لبطولة أمم أفريقيا وظهر فى مباراتين بدور المجموعات الأولى بين أوغندا وزيمباوى والثانية جمعت بين منتخبى غينيا وغانا ثم قاد مواجهة دور الـ16 بين مصر وجنوب أفريقيا الذى ودع خلالها منتخب الفراعنة البطولة .



الاثيوبى تسيمبا باملاك



الجابونى ايريك اتوجو



الجامبى بكارى جاساما



الجزائرى مصطفى غربال



الحنوب افريقى فيكتور جوميز



جهاد جريشة