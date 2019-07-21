شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لن نُطبق التعديلات الجديدة على قوانين الحكام فى مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه لن يتم تطبيق التعديلات الأخيرة على قوانين التحكيم خلال مباريات الدورى المتبقية من عمر المسابقة الحالية .

ويتبقى للزمالك والأهلى عدد من المباريات فى الدورى الحالى 2018 -2019، هى :

الزمالك * الجونة

الزمالك * الإسماعيلي

الأهلي * المقاولون

الأهلي * الزمالك

وكشف مسئولو لجنة الحكام أن التعديلات الجديدة على قانون الحكام سيتم تطبيقها فى الموسم المقبل، خاصة أنه تم إقرار التعديلات فى يونيو الماضى، واللوائح تقضى بأن يتم إنهاء الموسم بنفس اللوائح الموضوعة من بداية الموسم.

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جاءت التعديلات الجديدة التى أقرها "فيفا" على النحو التالى:



1- إلغاء الهدف إذا لمست الكرة يد المدافع داخل منطقة الجزاء، ونتج عنها هدف سواء متعمدًا أو لا.

2- اللاعب المستبدل، ليس محتمًا عليه الخروج من منتصف الملعب، بل يغادر من أقرب نقطة له.

3- اللاعبون أصبح مسموحًا لهم لمس الكرة داخل منطقة الجزاء، فى ركلات المرمى.

4- أصبح بإمكان الحكم إشهار البطاقات الصفراء أو الحمراء للجهازين الفني والإداري للفرق، وليس الطرد شفهيًا، عكس ما كان يحدث سابقا.

5- إذا لمست الكرة الحكم في إحدى الهجمات، بإمكانه إجراء إسقاط للكرة، على عكس ما كان يحسب من قبل بأن الحكم مثل الهواء.

6- حارس المرمى مطالب بوضع قدم واحدة على خط المرمى، في ركلات الجزاء.

7- اتخاذ إجراءات تأديبية تجاه اللاعبين الذين يثيرون المشاكل في الحائط البشرى خلال الركلات الثابتة.