شكرا لقرائتكم خبر عن "ظهير" الأهلي يخضع لاختبار طبي اليوم بسبب الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع محمود وحيد، الظهير الأيسر للأهلي لاختبار طبي قبل مران الفريق اليوم، الأحد، بعدما غاب عن ودية الفريق التي أقيمت أمس الأول أمام البلاستيك التي انتهت بفوز برباعية نظيفة واكتفى بتنفيذ برنامج تأهيلي داخل ملعب التتش بعد أن اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة. Advertisements وأكد الجهاز الفني أن وحيد يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق. ومن المقرر أن يخضع الظهير الأيسر للأهلي لاختبار طبي غدا الأحد لتحديد مدى تحسن حالته و فرص مشاركته في التدريبات الجماعية، قبل السفر إلى الاسكندرية المقرر له ظهر الثلاثاء المقبل ، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "ظهير" الأهلي يخضع لاختبار طبي اليوم بسبب الضامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.