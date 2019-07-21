رياضة | ريال مدريد مستعد للتخلي عن نجميه من أجل بوجبا

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أفادت وسائل إعلام عالمية بأن ريال مدريد مازال يرغب في ضم بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية على الرغم من صعوبة إتمام الصفقة بسبب طلبات المان يونايتد المادية الكبيرة.



وكشفت شبكة ESPN العالمية أن ريال مدريد يخطط لبيع نجميه الإسبانيين ماركو أسينسيو وإيسكو ألاركون لتمويل صفقة التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا.



وذكرت الشبكة العالمية أن ريال مدريد مستعد للتخلي عن أسينسيو وإيسكو إذا وصلهما عروض مغرية تتجاوز الـ80 مليون يورو خصوصًا في ظل اهتمام عدة أندية بضمهما.



وأشارت الشبكة العالمية إلى أن مانشستر يونايتد حدد حوالي 200 مليون يوور مقابل التخلي عن بوجبا كما أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد كان قد أخبر زيدان مؤخراً بأن التعاقد مع بول بوجبا معقد للغاية وصعب جداً.