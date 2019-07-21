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رياضة | خبير كرة قدم يكشف دور ميسي في عودة نيمار

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كشف​ جراهام هانتر خبير كرة القدم الإسبانية عن دور الأرجنتيني ​ليونيل ميسي​ في عودة ​نيمار​ إلى ​​.


وقال هانتر في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس العالمية : "ميسي عامل أساسي في كل هذا، الحقيقة هي أن ميسي يريد عودة نيمار، وجد ميسي في نيمار شريكًا يفهمه تقنيًا".


واختتم هانتر تصريحاته قائلاً : "من الواضح أن ميسي يعتقد أن طريقه إلى ​​ يحتاج إلى المزيد من اللاعبين الذين يسجلون أهدافًا، وأخبر ميسي برشلونة أنهم إذا أرداوه أن يوقع عقدًا جديدًا فعليهم أن يستعيدوا نيمار".

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