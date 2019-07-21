رياضة | خبير كرة قدم يكشف دور ميسي في عودة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير كرة قدم يكشف دور ميسي في عودة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف جراهام هانتر خبير كرة القدم الإسبانية عن دور الأرجنتيني ليونيل ميسي في عودة نيمار إلى برشلونة.
وقال هانتر في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس العالمية : "ميسي عامل أساسي في كل هذا، الحقيقة هي أن ميسي يريد عودة نيمار، وجد ميسي في نيمار شريكًا يفهمه تقنيًا".
واختتم هانتر تصريحاته قائلاً : "من الواضح أن ميسي يعتقد أن طريقه إلى دوري أبطال أوروبا يحتاج إلى المزيد من اللاعبين الذين يسجلون أهدافًا، وأخبر ميسي برشلونة أنهم إذا أرداوه أن يوقع عقدًا جديدًا فعليهم أن يستعيدوا نيمار".