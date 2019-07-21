رياضة | خبير كرة قدم يكشف دور ميسي في عودة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير كرة قدم يكشف دور ميسي في عودة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف​ جراهام هانتر خبير كرة القدم الإسبانية عن دور الأرجنتيني ​ليونيل ميسي​ في عودة ​نيمار​ إلى ​ برشلونة ​.



وقال هانتر في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس العالمية : "ميسي عامل أساسي في كل هذا، الحقيقة هي أن ميسي يريد عودة نيمار، وجد ميسي في نيمار شريكًا يفهمه تقنيًا".



واختتم هانتر تصريحاته قائلاً : "من الواضح أن ميسي يعتقد أن طريقه إلى ​دوري أبطال أوروبا​ يحتاج إلى المزيد من اللاعبين الذين يسجلون أهدافًا، وأخبر ميسي برشلونة أنهم إذا أرداوه أن يوقع عقدًا جديدًا فعليهم أن يستعيدوا نيمار".