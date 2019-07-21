رياضة | صداع في رأس ساري.. تعرف على السبب

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كشف ماوريسيو ساري، مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي، عن مركز البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو في تشكيلته بالموسم الجديد مع السيدة العجوز.

وقال ساري، في تصريحات صحفية: "سأحاول أولاً استخدام كريستيانو رونالدو على الجانب الأيسر لكن بالفعل يمكنه اللعب في أي مكان، خاصة مع الإمكانيات التي يمتلكها، إنه يتمتع بخبرة كبير وفاز بالكثير من الألقاب".

وتابع حديثه: "نحن نعمل بجد على هوية الفريق لأننا نريد أن نتمتع بشخصية قوية، ثم سنرى إلى أي مدى ستقودنا تلك الهوية الجديدة للفوز".

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وسيكون نادي يوفنتوس أمام مواجهة قوية ودية ضد توتنهام هوتسبير، يوم غدٍ الأحد، ضمن جولته بسنغافورة.

وأضاف: "لم يتغير أي شيء فيما يتعلق بطريقتي في التدريب منذ قدومي إلى هنا، لازلت أريد الاستمتاع، لأنني أعتقد أن ذلك يسمح لي بتقديم المزيد".

وأكمل: "في الثلثين الأول والثاني من الملعب يجب الالتزام بالخطة، أما في الثالث فالأمر متروك للاعبين".