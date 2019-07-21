رياضة | رئيس الزمالك يفجر مفاجأت جديدة لصفقات الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يفجر مفاجأت جديدة لصفقات الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه لن يتحدث عن الصفقات الصيفية الجديدة للنادي، بسبب انشغال الفريق بعدد من المباريات الحاسمة في الدوري المصري الممتاز.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية إن الزمالك أنهى جميع صفقاته محليًا وخارجيًا وهناك حوار مع إدارة الإسماعيلي من أجل محمد عواد لأنه متمسك باللعب للأبيض.

وأضاف "أطالب جماهير الإسماعيلي أن تهدأ لأن عواد عائد من الخارج وليس من الإسماعيلي، وعليها أن تتذكر أنهم منحوا الأهلي 18 لاعبًا".

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وانتقد مرتضى، فرج عامر رئيس سموحة، بسبب المغالاة في الطلبات المالية التي يتم وضعها أمام الزمالك بينما يحصل على لاعبي الأبيض بأسعار معقولة، مؤكدًا أن الزمالك سيستعيد الحارس محمد أبو جبل.

وكشف رئيس الزمالك، أنه سيتم الإعلان عن جميع الصفقات بعد مباراة الأهلي وأنه أعلن عن صفقة أشرف بن شرقي فقط، لأنه لاعب من خارج مصر.

وأعرب مرتضى عن ثقته في اللاعبين بتحقيق الفوز أمام الجونة، غدًا الأحد، والتركيز من أجل حصد لقب الدوري هذا الموسم.

وعدد رئيس الزمالك، المكاسب التي حققتها مصر من استضافة بطولة الأمم الأفريقية، مؤكدًا أنها أعادت إعمار الإستادات من جديد وأعادت الجماهير والعائلات المصرية للمدرجات.