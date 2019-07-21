الامارات | خبراء يفحصون لاعبي المنتخب للتأكد من سلامتهم طبيا

شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يفحصون لاعبي المنتخب للتأكد من سلامتهم طبيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مساء غد الأحد معسكره الخارجي المقام حاليا بمدينة سالزبورغ النمساوية بأداء اختبارات بدنية للاعبين بعد قضاء فترة من التدريبات المتواصلة على فترتين صباحية ومسائية تحت قيادة المدرب الهولندي فان مارفيك وجهازه المساعد, ركز خلالها على الجانب البدني ورفع معدل اللياقة البدنية للاعبين مع تدريبات أخرى بالكرة إلى جانب الفحوصات الطبية اليومية للتأكد من سلامة اللاعبين وذلك على يد خبراء وإخصائي العلاج الذين تم الاستعانة بهم للإشراف على الفحوصات ، فيما أكد مدير المنتخب إسماعيل راشد في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة أن لاعبو المنتخب سيغادرون مقر المعسكر اعتباراً من يوم بعد غد وذلك للالتحاق بمعسكرات أنديتهم المقامة في مختلف مدن أوروبا استعداداً للموسم الرياضي الجديد، مشيراً إلى انتهاء الترتيبات كافة المتعلقة بسفر اللاعبين وذلك بالتنسيق الكامل مع الأندية ، مشيداً بالتزام اللاعبين وحرصهم على تنفيذ البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لمعسكر النمسا بكل جدية ونشاط .

وضمت قائمة المنتخب في المعسكر الحالي 24 لاعبا.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب خلال فترة المعسكر على متابعة تدريبات المنتخب الأولمبي وضم عدد من عناصره للمشاركة في تدريبات المنتخب الأول بهدف تجربتهم والوقوف على مستوياتهم، إذ شهدت بعض الحصص التدريبية للمنتخب الأول مشاركة مدافع الوصل عبد الله جاسم ومدافع العين سعيد جمعة ومهاجم النصر جاسم يعقوب.

