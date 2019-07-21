شكرا لقرائتكم الجونة ضد الزمالك .. خالد جلال يطالب عمر السعيد باستغلال أنصاف الفرص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خالد جلال المدير الفنى لفريق الزمالك، يمنح عمر السعيد مهاجم الأبيض تعليمات خاصة قبل مواجهة الجونة المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم، الأحد على استاد الأخير ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.

وتحدث المدير الفنى للزمالك مع عمر السعيد، مطالبه باستغلال أنصاف الفرص أمام مرمى الجونة، والسعى لهز شباك الخصم مبكرًا، فضلاً عن بعض الواجبات الدفاعية التى سيقوم اللاعب بتنفيذها فى أوقات محددة من المباراة.

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وانحصرت المنافسة على اللقب هذا الموسم بين الأهلى والزمالك، حيث يتبقى للأبيض 3 مباريات هامة أولهما غداً أمام الجونة ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، ليحتل الفريق الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 68 نقطة فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض.