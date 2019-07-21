جهاد جريشة: أصعب وقت عشته بعد إيقافي

أحمد هاني

قال الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، إن الفترة التي تم إيقافه عن التحكيم عقب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي، كانت من أصعب الفترات التي عاشها.

وأضاف جهاد جريشة في تصريحات تلفزيونية: "محنة صعبة ووقت صعب عشته بعد الإيقاف ولكن ما حدث أن الجميع أشاد بي، ووعدني أحد المسئولين في الاتحاد الدولي بمساندتي".

وتابع: "ما أسعدني هو مساعدة أحمد شوبير وهاني أبو ريدة والثقة التي حصلت عليها منهما، وتأكيدهما لي أنني سأحكم في أمم إفريقيا".