جواو فيلكس يصاب في أول ظهور مع أتلتيكو

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرض النجم الصاعد جواو فيلكس للإصابة خلال الظهور الأول له مع نادي اتلتيكو مدريد الإسباني يوم السبت.
وعانى جواو فيلكس من الإصابة في الظهر خلال الشوط الأول من المباراة الودية أمام نومانسيا ليغادر الملعب ويشارك أنخل كوريا بدلا منه.
وتعاقد أتلتيكو مدريد مع جواو فيلكس مطلع الشهر الجاري قادما من فريق بنفيكا البرتغالي في صفقة قياسية.
وذكر أتلتيكو مدريد في بيان "أن اللاعب البالغ من العمر 19 عاما وقع لمدة سبعة مواسم قادمة".
ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، غير أن وسائل الإعلام الإسبانية كشفت أن أتلتيكو دفع ما يزيد قليلا عن قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع بنفيكا، والذي يبلغ 120 مليون يورو.
وبات جواو فيلكس صاحب أغلى صفقة في تاريخ أتلتيكو مدريد، حيث حطم الرقم القياسي السابق، الذي حملته صفقة انتقال توماس ليمار لفريق العاصمة الإسبانية، والذي بلغ 70 مليون يورو في الصيف الماضي.
واستخدمت إدارة أتلتيكو قيمة صفقة انتقال المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان لبرشلونة في تمويل صفقة التعاقد مع جواو فيلكس.
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