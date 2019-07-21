ملخص أهداف مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ اليوم في مباريات الكأس الدولية للأبطال 2019

ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ اليوم في نتائج مباريات الكأس الدولية للأبطال، انتهت بفوز بايرن ميونخ على ريال مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وفي الأسفل ستجدون تفاصيل ملخص أهداف ريال مدريد وبايرن ميونخ اليوم.

مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ اليوم ضمن مباريات اليوم في الكأس الدولية للأبطال 2019، والتي ستجمع الفريقين بعد قليل على أَرضية ملعب إن أر جاي في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الأسفل ستجدون تفاصيل ونتيجة مباراة بايرن ميونخ وريال اليوم، بجانب توقيت والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ.

بداية مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ اليوم، ستنطلق ابتداء من منتصف الليل بتوقيت غرينتش العالمي وهو نفس توقيت لندن وفي تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت كل من المغرب وتونس والجزائر، وبتوقيت مصر ستنطلق متابعة نتيجة مباراة ريال مدريد الودية اليوم، في تمام الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة المحلي، وفي الساعة الثالثة فجرا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وستنطلق مباراة بايرن ميونخ الودية ضد ريال مدريد بتوقيت الإمارات في تمام الساعة الرابعة فجرا.

ريال مدريد وبايرن ميونخ

القناة الناقلة لممباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ مباشرة اليوم الودية في مباريات الكأس الدولية للأبطال، ستكون هي قناة ريال مدريد، كما من المنتظر ان تعرض المباراة على قنوات بي إن سبورت بالإنجليزية.

تفاصيل ملخص مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ اليوم

الآن دخول لاعبي ريال مدريد وبايرن ميونخ إلى أرضية ملعب المباراة من أجل الإحماء البدني، وفي هذه الأثناء عودة لاعبي الفريقين من جديد إلى غرف الملابس، ومتابعة نتيجة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ ستنطلق بعد قليل فتابعونا.

الأن دخول لاعبي الفريقين من جديد إلى أرضية ملعب المباراة، وسط تشجيع كبير من طرف الجماهير المتواجدة في مدرجات ملعب اللقاء.

في التعليقات توقع معنا نتيجة ملخص مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ اليوم في الكأس الدولية للأبطال 2019.

نجم ريال مدريد الجديد إدين هازارد سيتواجد في تشكيلة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ اليوم الودية ضمن مباريات الكأس الدولية للأبطال في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيكون رقم إدين هازارد في الفترة التحضرية للموسم القادم هو رقم 50.

الآن بداية أحداث مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ.



مرور عشرة دقائق من المباراة والتعادل السلبي مستمر بين الفريقين دون أهداف.

فرصة خطيرة من ريال مدريد يبعدها نوير.

من الناحية الهجومية ريال مدريد أخطر إلى حدود الان، وهو المسيطر على الكرة في الدقائق الثالثة عشر الأولى من المباراة.

نادي بايرن ميونخ الألماني بدأ يدخل في أجواء المباراة، وهو الان يلعب في مناطق ريال مدريد، ويبحث على فك دفاع ريال مدريد والوصول إلى مرمي النادي الملكي.

هدف بايرن ميونخ الأول في مباراة اليوم وجاء هدف بايرن ميونخ الأول عن طريق اللاعب كولنتين توليسو في حدود الدقيقة الخامسة عشر من المباراة.

Advertisements

الأن بعد مرور ربع ساعة من مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ اليوم ، نتيجة المباراة المثيرة تشي إلى تقدم بايرن ميونخ بهدف دون رد.

فرصة من ريال مدريد وتدخل حارس البايرن، الدقيقة العشرون من المباراة تقدم بايرن ميونخ بهدف دون رد مستمر.

تسديده قوية من كريم بنزيمة وتدخل رائع من الحارس نوير.

الدقائق الأخيرة من شوط المباراة الأول.

نهاية الشوط الأول

انتهت نتيجة مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ الآن في شوط المواجهة الأول بتقدم بايرن ميونخ بنتيجة هدف دون رد، ليتأجل الحسم إلى مجريات شوط المباراة الثاني بين الفريقين.

الآن بداية مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في مجريات شوط المباراة الثاني، ونتيجة المباراة تشير إلى تقدم بايرن ميونخ بنتيجة هدف دون رد.

ثاني أهداف بايرن ميونخ في مرمى ريال مدريد، وسجل هدف بايرن ميونخ الثاني اللاعب والمهاجم ليفندوفسكي في تمام الدقيقة 66 من اللقاء.

تسديده قوية من اللاعب كومان وتدخل رائع من الحارس كيلور نفاس يبعد الكرة إلى ركنية.

ثالث أهداف بايرن ميونخ في الدقيقة 70 من اللقاء عن طريق اللاعب سيرج جنايري.

تقدم بايرن ميونخ على ريال مدريد بثلاثة أهداف دون رد.

هدف ريال مدريد الأول عن طريق اللاعب رودريغة سيلفا من ضربة خطأ رائعة في الدقيقة 85 من المباراة.

نهاية المباراة: بفوز بايرن ميونخ على ريال مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ومن هنا إليكم ملخص اهداف ريال مدريد وبايرن ميونخ اليوم يوتيوب.

تجدون هنا:موعد إجازة عيد الفطر 2019/1440 في السعودية.