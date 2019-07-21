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الاهلي يواصل الاستعداد لمباراة المقاولون العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الكرة بالنادي الاهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش بعد خوض مباراة البلاستيك أول أمس ، الجمعة، التى فاز فيها الأحمر برباعية نظيفة.

ويستعد الأحمر لمباراة المقاولون العرب المقرر لها مساء الأربعاء المقبل في الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز والتى يخوضها الفريق بدافع الفوز من أجل قطع خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب الدوري المحلي ويتدرب الفريق اليوم وغداً مساءً ثم يتدرب صباح الثلاثاء قبل السفر للأسكندرية للمبيت بها قبل مواجهة المقاولون العرب.

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