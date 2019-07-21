شكرا لقرائتكم خبر عن مصر أمام المغرب فى بطولة أفريقيا لرجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم الأحد، منتخب رجال الكرة الطائرة الأول نظيره المغربى فى أولى مشوار البطولة الأفريقية بتونس، ويقع المنتخب الوطنى فى المجموعة الثانية التى تضم كلا من، الكاميرون والمغرب وبوروندى والكونغو.

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وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلا من: حسام يوسف، أحمد فتحى، أحمد صلاح، هشام يسرى، محمد عادل، رشاد شبل، عبد الرحمن سعودى، محمد محسن، أحمد سعيد، أحمد يوسف، عمر نجيب، أحمد ضياء، أحمد عبد العال، وأحمد عبد العال درونكة.

ويرأس البعثة أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس اتحاد الطائرة، حيث تخلف عن السفر عبد الله عبد السلام نجم المنتخب لظروف مرضه.