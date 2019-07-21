شكرا لقرائتكم خبر عن النصر: سنستضيف أحداثاً عالمية في نيوم خلال 9 أشهر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل النجار (نيوم) najjar2 @ كشف الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، أن لدى نيوم برنامجا لأحداث رياضية عالمية سيعلن عنها لاحقا، وقال: لدينا في نيوم برامج للأحداث

كشف الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، أن لدى نيوم برنامجا لأحداث رياضية عالمية سيعلن عنها لاحقا، وقال: لدينا في نيوم برامج للأحداث الرياضية العالمية على مدى الـ 9 الأشهر القادمة مع التزامنا بمشاركة الفرق السعودية ، مؤكدا أن قطاع الرياضة يعد أحد القطاعات الأساسية في مشروع نيوم، موضحاً أن مشروع نيوم متعاون مع كافة الاتحادات الرياضية في المملكة للاستفادة من أصحاب الاختصاص بالتعاون والشراكة معهم، مؤكداً أن نيوم ستكون واجهة للمملكة والعالم ونتطلع أن تكون النافذة التي تتعاون من خلالها الاتحادات الرياضية معا، مشيراً إلى أن مشروع نيوم سيحتوي على منشآت رياضية عالمية سيتم - بإذن الله - الإعلان عنها لاحقاً، مقدما شكره لكافة وسائل الإعلام التي حضرت لتغطية أحداث البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية التي تقام للمرة الأولى على شواطئ نيوم، والتي تمتد مساحتها لـ450 كيلومتراً، بمشاركة 6 منتخبات هي السعودية وإنجلترا والصين والإمارات وعمان ومصر.

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