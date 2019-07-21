شكرا لقرائتكم خبر عن العرب يسيطرون على أرقام وجوائز أفريقيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم ( جدة)

سيطر العرب على الجوائز والأرقام القياسية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي اختتمت مساء أمس الأول ببتويج الجزائر للمرة الثانية على حساب السنغال بهدف بغداد بونجاح في استاد القاهرة الدولي.

وحصد حارس منتخب الجزائر والاتفاق السعودي رايس مبولحي لقب أفضل حارس بالبطولة، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب بالبطولة للاعب المحاربين الشباب نجم إمبولي الإيطالي إسماعيل بن ناصر، فيما ذهبت جائزة الهداف لمهاجم المنتخب النيجيري إيغالوا الذي هز شباك الخصوم 5 مرات.

أما على مستوى الأرقام فتصدر مدافع منتخب تونس ياسين مرياح أكثر لاعب تمريرا بـ(432)، فيما يعد مهاجم الجزائر بغداد بونجاح الأكثر تسديدا بواقع (19) تسديدة، وتصدر لاعب منتخب تونس وهبي الخزري كأكثر لاعب صناعة للفرص بـ(20) فرصة، فيما تفوق نجم السنغال ساديو مانيه قائمة الأكثر مراوغات ناجحة بـ( 23) مراوغة، بينما يعد مدافع منتخب السنغال كوليبالي الأكثر افتكاكا بـ(22) افتكاكا، بينما يعد لاعب منتخب نيجيريا أوميرو الأكثر اعتراضا للتمريرات بـ(15) اعتراضا، وسجل حارس الخضر رايس مبولحي الأكثر تصديا بـ16 تصديا.

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وكانت الصحافة الجزائرية قد تغنت واحتفلت بإنجاز المنتخب الأول الذي توج بلقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، إثر فوزه على السنغال 1/0 مساء الجمعة، باستاد القاهرة الدولي، في المباراة النهائية.

وكتبت صحيفة «الخبر»: «جابوها الرجالة»، في إشارة إلى الأداء البطولي للمنتخب وحصد اللقب، فيما كتبت صحيفة «الشروق»: «الخضر أسياد أفريقيا.. تفوقنا عليهم جميعا»، بينما اختارت صحيفة «النهار» عنوان: «نتوج بالبطولة بالقوة ونفرح جميعا». وأثنت صحيفة «لوكتيديان دوران» على الأداء الرائع للمنتخب، مضيفة أنه كان بطوليا حتى النهاية.

من جانبها، ذكرت صحيفة «الوطن»: «الجزائر تعتلي قمة كرة القدم الأفريقية»، وكتبت «المجاهد» الحكومية: «الجزائر في سماء أفريقيا»، ووصفت «كومبيتيسيون»، إنجاز المنتخب الجزائري في البطولة التي استضافتها مصر بــ«الفرعوني».