شكرا لقرائتكم خبر عن جاك «الفرج» يا هلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) abomroan999 @ وصل لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم سلمان الفرج أمس (السبت) إلى مقر معسكر فريقه الأزرق في مدينة لينز النمساوية؛ وذلك بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية في مدينة ليون الفرنسية للاطمئنان على سير برنامجه التأهيلي، وتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية، والتي ستكون بشكل تدريجي، على أن يتابع الجهاز الطبي حالته الطبية طوال مشاركته التدريجية في التدريبات الجماعية قبل اعتماد مشاركته بشكل رسمي في المباريات والمناورات الفنيّة.

وصل لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم سلمان الفرج أمس (السبت) إلى مقر معسكر فريقه الأزرق في مدينة لينز النمساوية؛ وذلك بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية في مدينة ليون الفرنسية للاطمئنان على سير برنامجه التأهيلي، وتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية، والتي ستكون بشكل تدريجي، على أن يتابع الجهاز الطبي حالته الطبية طوال مشاركته التدريجية في التدريبات الجماعية قبل اعتماد مشاركته بشكل رسمي في المباريات والمناورات الفنيّة.

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