شكرا لقرائتكم خبر عن الصيعري يوقع للوحدة 4 سنوات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي مكة المكرمة

وقع رئيس نادي الوحدة سلطان أزهر، مساء أمس، عقدا احترافيا مع المهاجم الدولي محمد الصيعري القادم من الاتفاق يمتد إلى 4 سنوات مقابل التنازل عن خدمات صالح العمري ومبلغ مالي للاتفاق. وتعد صفقة الصيعري من الصفقات الناجحة لإدارة الوحدة الحالية، نظرا لصغر سن اللاعب وأدائه القتالي داخل المستطيل الأخضر، وسيلتحق مساء اليوم الأحد بمعسكر الفرسان في سلوفينيا والمشاركة في المباريات الودية.

من جانبه، أكد اللاعب محمد الصيعري أن محطته الاحترافية السادسة ستكون مختلفة، مبينا أنه سيسعى لتقديم أفضل المستويات الفنية مع فريق الوحدة، مقدما الشكر لرئيس النادي سلطان أزهر وأعضاء إدارته على ثقتهم في قدراته، وحرصهم على انضمامه مع زملائه اللاعبين في الفريق الوحداوي، واعدا الوحداويين بأن يكون عند حسن الظن والظهور بالشكل الفني الذي يرضي الجميع.