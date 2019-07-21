شكرا لقرائتكم مرتضى: الاجتماعات مستمرة مع الاسماعيلى لحسم انتقال محمد عواد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن محمد عواد لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى متمسك بالانضمام الى صفوف القلعة البيضاء.

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور الفضائية أن هناك اجتماعات متواصلة مع مسئولى الاسماعيلى لحسم صفقة انتقال الحارس للقلعة البيضاء.

Advertisements

وقال رئيس الزمالك : "نسعى الى الوصول لاتفاق نهائى لبيع اللاعب بشكل نهائى من ناديه مشددًا على ان العلاقات التاريخية بين الناديين تجعل الزمالك قريب من الصفقة".

ويستعد نادى الزمالك لخوض مباراة اليوم أمام الجونة ضمن مباريات الجولة 33 المؤجلة من بطولة الدورى المصرى الممتاز.