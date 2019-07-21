شكرا لقرائتكم كهربا يقسم: لم أوقع للأهلى ولن أعتذر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقسم محمود عبد المنعم كهربا أنه لم يوقع على عقود إنضمام للنادى الأهلى وأنه لم يكن يومًا خائن.

وقال محمود كهربا فى تسجيل صوتى مسرب تم نشره على موقع اليوتيوب عن طريق احد جماهير نادى الزمالك للحديث مع اللاعب عن أسباب أزمته الحالية واقتراب رحيله عن القلعة البيضاء أن مرتضى منصور رئيس النادى طلب منه البحث عن عرض مناسب للرحيل.

وأضاف محمود كهربا أن عقده مع الزمالك انتهى يوم 30 يونيو الماضى وبالتالى فإن تواجده بالفريق الآن ليس له أى مبرر نهائيًا لأن علاقته انتهت بالنادى.

وتابع محمود كهربا أن صمته ليس خوفًا من أحد وانما وقت الرد سيكون قريبًا، كاشفًا عن ان شخصيته لا تعرف الأسف نهائيًا وأنه لن يقوم بالاعتذار.

Advertisements

وتسائل لاعب الزمالك الشهير : "كيف يصمت الجماهير على الاهانة التى أتعرض لها حاليا موضحا خلال التسجيل الصوتى أنه لم يحصل سوى على مليون جنيه من قيمة العقد المقدر قيمته مليونين جنيه.

وأكمل اللاعب قائلا: انا مش بكرة جمهور الزمالك الجمهور هو اللي عمل اسم محمود كهربا، بس انا زعلان منهم شوية عشان شتموني من غير ميفهمو هو طلع واتكلم والجماهير سمعت منو وجت شتمتني انا عايز افهم انا زعلتهم في اية عملت اية عشان اتشتم انا وامي وابويا ولكن في الاخر جمهور الزمالك له فضل كبير علي محمود كهربا.

قال كهربا: انا مطلبتش باكثر من حقي انا عقدي اقل عقد في الفريق ليا اتنين مليون خدت مليون والباقي لسة مخدتوش.