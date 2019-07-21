شكرا لقرائتكم زكي عبد الفتاح يكشف كواليس خناقته مع ابراهيموفيتش: لاعب مغرور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق والحالي لفريق لوس أنجلوس إف سي، كواليس مشادته مع السويدي إبراهيموفيتش بالدوري الأمريكي.

وشهدت مباراة لوس أنجلوس جالاكسى ولوس أنجلوس إف.سى التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الغربية في بطولة الدوري الامريكية مشادة كلامية بين زكي عبد الفتاح وزلاتان ابراهيموفيتش.

وعقب نهاية المباراة بفوز لوس أنجلوس جالاكسي بنتيجة 3 - 2، دخل زكي عبدالفتاح في مشادة كلامية حادة مع النجم السويدي زلاتان إبراهموفيتش مهاجم فريق لوس أنجليس جالاكسي.

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وقال عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "ابرا اعتدى على وجه أحد لاعبي فريقي فتصديت له وعنفته

واضاف: "ما بين الشوطين وجدته ينظر بعجرفة فقمت بالرد عليه مرة أخرى فهو اعتاد أن يتعامل بغرور مع الجميع ولا يتصدى له أحد إلا انني خرجت عن تلك القاعدة.

وأكد زكي عبد الفتاح أن المنتخب يعاني من أزمة بمركز حراسة المرمى، قائلاً: "أحمد الشناوي شخصيته ضعيفة ومحمد الشناوي له هفوات وأخطاء قاتلة".

وودع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا مبكرا بعد الخسارة من جنوب افريقيا بهدف دون رد بدور الستة عشر.