شكرا لقرائتكم مرتضى منصور لفرج عامر: زمن اللاعب أبو 40 مليون انتهى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رسالة الى محمد فرج عامر رئيس سموحة بشأن رغبة القلعة البيضاء فى حسم انتقال محمد أبو جبل حارس الفريق الساحلى.

قال مرتضى منصور فى تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور الفضائية : "زمن اللاعب أبو 40 مليون انتهى، وأنصحك نفكر شوية فى الأسعار الطبيعية للاعبين بعد رحيل تركى ال الشيخ من الدورى المصرى، اللى حصل الموسم اللى فات مش ها يحصل تانى".

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وتابع مرتضى منصور أن النادى يسعى الى اتمام صفقة انتقال محمد أبو جبل أيضًا مستبعداً الحديث عن الصفقات الخاصة باللاعبين الآخرين لحين الانتهاء من مباراة الأهلى القادمة فى ختام الدورى قائلًا: "انهينا التعاقد مع عدد من اللاعبين لكن الوقت الحالى ليس مناسبا لحين الانتهاء من الدورى".

ويستعد نادى الزمالك لخوض مباراة اليوم أمام الجونة ضمن مباريات الجولة 33 المؤجلة من بطولة الدورى المصرى الممتاز.