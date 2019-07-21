جوول للبايرن يلاشوت بث مباشر مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ.. kora live مشاهدة Real Madrid and...

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ اليوم الأحد 21 يوليو 2019 فى اطار مباريات الكأس الدولية للأبطال، و سوف تقام المباراة على ملعب إن جي آر، فريق ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان يريد أن يستعيد بريقه مرة أخرى بعد أن فشل فى العام الماضى بالفوز بأى بطولة ، وخرج صفر اليدين من موسم كروى طويل، حيث أنهى الموسم ثالثا فى الدورى الأسبانى، خلف فريق برشلونة وأتلتيكو مدريد، و سيواجه الليلة العملاق بايرن ميونخ الذى لديه طموح كبير فى الفوز على نجوم الريال، يضم فريق ريال مدريد لاعبين النجم المنضم حديثا هازارد و جاريث بيل وسيرجو راموس وكريم بنزيما ومارسيلو.

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تابع لايف حصرى بث مباشر مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ فى تمام الساعة الثانية صباحاً بتوقيت مصر وليبيا والسودان، الثالثة صباحاً بتوقيت السعودية والعراق و قطر والبحرين والكويت واليمن، الرابعة مساء بتوقيت الامارات، و سوف تذاع المباراة على قناة ريال مدريد.

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الشوط الأول انطلق الآن و المباراة مفتوحة وسريعة بين الطرفين

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التعادل السلبى حتى الان يسيطر على احداث مباراة الريال وبايرن

بعد مرور 10 دقائق النتيجة 0/0

كورينتين توليسو أحرز الهدف الأول للبايرن فى الدقيقة 15

الدقيقة 30 مازال فريق البايرن متقدم بهدف

د 43 النتيجة 1/0 حتى الان لصالح البايرن