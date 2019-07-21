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بورتو السويس يتعاقد مع مهاجم سيراميكا السابق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد بورتو السويس مع مصطفى مهنى مهاجم سيراميكا كليوباترا السابق فى صفقة انتقال حر لتدعيم هجوم الفريق بمهاجم خبرة للعودة من جديد للقسم الثانى .

يذكر أن مصطفى مهنى من المهاجمين أصحاب الخبرة فى القسم الثانى ولعب للعديد من الأندية مثل سيراميكا كليوباترا والترسانة وأف سى مصر وكانت له أهداف مؤثرة مع كافة الفرق التى شارك بها .

ويحاول مجلس إدارة بورتو العودة من جديد للقسم الثانى فى الموسم المقبل بالتعاقد مع لاعبين جيدين ، خاصة وأن الفريق أدى بشكل جيد العام الماضى .

 

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