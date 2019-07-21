شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: الاجتماعات مستمرة مع الإسماعيلى لحسم انتقال محمد عواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن محمد عواد لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى متمسك بالانضمام الى صفوف القلعة البيضاء.

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية ببرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور الفضائية، أن هناك اجتماعات متواصلة مع مسئولى الإسماعيلى لحسم صفقة انتقال الحارس للقلعة البيضاء.

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وقال رئيس الزمالك : "نسعى إلى الوصول لاتفاق نهائى لبيع اللاعب بشكل نهائى من ناديه، مشددًا على أن العلاقات التاريخية بين الناديين تجعل الزمالك قريبا من الصفقة".

ويستعد نادى الزمالك لخوض مباراة اليوم أمام الجونة ضمن مباريات الجولة 33 المؤجلة من بطولة الدورى المصرى الممتاز.