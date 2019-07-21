شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم السبت 20/ 7/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك، اليوم السبت الموافق 20/ 7/ 2019 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها خالد جلال يخفى ملامح التشكيل فى أخر مران قبل مواجهة الجونة، وشيكابالا الورقة الرابحة فى الصفقات الصيفية.

خالد جلال يخفى ملامح تشكيل الزمالك فى أخر مران قبل مواجهة الجونة

خاض الزمالك بقيادة خالد جلال المدير الفنى، أخر تدريباته فى الغردقة، استعدادًا لمواجهة الجونة المقرر لها غدًا الأحد، على استاد الأخير ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.

تفاصيل جلسة خالد جلال مع لاعبى الزمالك قبل مواجهة الجونة عقد خالد جلال المدير الفنى لفريق الزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق على هامش التدريبات الجماعية التى أقيمت مساء اليوم، فى الغردقة استعدادًا لمواجهة الجونة، فى الثامنة مساء غدًا الأحد على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز. الزمالك يحتفل بعيد ميلاد أحمد رفعت: "لن ننساك" احتفل نادى الزمالك، بعيد ميلاد الراحل أحمد رفعت أحد نجوم القلعة البيضاء فى فترة الستينيات وتولى العديد من المناصب داخل نادى الأبيض، حيث عمل كمدير فنى للفريق الكروى ومديرًا للكرة كما انضم لمجلس الإدارة فى إحدى الفترات كعضو بالمجلس. Advertisements

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