شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى لفرج عامر: زمن اللاعب أبو 40 مليون انتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رسالة إلى محمد فرج عامر رئيس سموحة بشأن رغبة القلعة البيضاء فى حسم انتقال محمد أبو جبل حارس الفريق الساحلى.

وقال مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية ببرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور الفضائية: "زمن اللاعب أبو 40 مليون انتهى، وأنصحك نفكر شوية فى الأسعار الطبيعية للاعبين، واللى حصل الموسم اللى فات مش ها يحصل تانى".

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وتابع مرتضى منصور، أن النادى يسعى إلى إتمام صفقة انتقال محمد أبو جبل أيضًا مستبعداً الحديث عن الصفقات الخاصة باللاعبين الآخرين لحين الانتهاء من مباراة الأهلى القادمة فى ختام الدورى، قائلًا: "انهينا التعاقد مع عدد من اللاعبين لكن الوقت الحالى ليس مناسبا لحين انتهاء الدورى ".

ويستعد نادى الزمالك لخوض مباراة اليوم أمام الجونة ضمن مباريات الجولة 33 المؤجلة من بطولة الدورى المصرى الممتاز.