شكرا لقرائتكم خبر عن زكى عبد الفتاح يكشف كواليس خناقته مع ابراهيموفيتش: لاعب مغرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف زكى عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق والحالى لفريق لوس أنجلوس إف سى، كواليس مشادته مع السويدى إبراهيموفيتش بالدورى الأمريكى.

وشهدت مباراة لوس أنجلوس جالاكسى ولوس أنجلوس إف.سى التى أقيمت ضمن منافسات المجموعة الغربية فى بطولة الدورى الامريكية مشادة كلامية بين زكى عبد الفتاح وزلاتان ابراهيموفيتش.

وعقب نهاية المباراة بفوز لوس أنجلوس جالاكسى بنتيجة 3 - 2، دخل زكى عبدالفتاح فى مشادة كلامية حادة مع النجم السويدى زلاتان إبراهموفيتش مهاجم فريق لوس أنجليس جالاكسي.

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وقال عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذى يقدمه الإعلامى كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "ابرا اعتدى على وجه أحد لاعبى فريقى فتصديت له وعنفته.

وتابع، "ما بين الشوطين وجدته ينظر بعجرفة فقمت بالرد عليه مرة أخرى فهو اعتاد أن يتعامل بغرور مع الجميع ولا يتصدى له أحد إلا اننى خرجت عن تلك القاعدة".

وأكد زكى عبد الفتاح أن المنتخب يعانى من أزمة بمركز حراسة المرمى، قائلاً: "أحمد الشناوى شخصيته ضعيفة ومحمد الشناوى له هفوات وأخطاء قاتلة".

وودع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا مبكرا بعد الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد بدور الستة عشر.