بعثة الأثقال البارالمبى تعود للقاهرة اليوم بعد تحقيق المركز الثالث ببطولة العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود اليوم بعثة منتخب رفع الأثقال البارالمبى إلى القاهرة قادمة من كازاخستان بعد تحقيق المركز الثالث فى بطولة العالم . وقد أحرزت فاطمة عمر و امل محمود وراندا تاج الميداليات البرونزية بالإضافة إلى هانى عبد الهادى ، ومحمد صبحى فضية وشريف عثمان وفاطمة قرنى ورحاب أحمد الميداليات الذهبية Advertisements وتضم بعثة المنتخب فى البطولة كلا من محمد صبحى ومتولى مطحنة وشريف عثمان وهانى محسن وطه عادل ومحمد السيد ومحمود صبرى على مستوى الرجال. وبعثة السيدات تضم فاطمة عمر ونادية فكرى وراندا تاج الدين ورحاب أحمد رضوان وأمانى الدسوقى وجيهان غريب وأمل حنفى وجيهان جلال وفاطمة محمد محروس

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