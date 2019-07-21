شكرا لقرائتكم خبر عن "تذكرتى" تقضى على السوق السوداء وتمنح مدرجات الدورى قبلة الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت تجربة الـ"Fan ID" وشركة تذكرتى التى يترأسها منتصر النبراوى، نجاحا منقطع النظير بعد السهولة فى إستخراج الـتذاكر لجميع جماهير المنتخبات الـ24 التى شاركت فى البطولة، فضلاً عن الجهود الإضافية التى بذلها النبراوى فى استقبال رؤساء الوفود المشاركة والاطلاع بشكل دورى على مطالبهم وتذليل أى عقبات أمامهم.

وبخلاف فتح الطريق أمام عودة الجماهير بشكل طبيعى إلى الملاعب فى المباريات المحلية، والبطولات القارية التى تشارك فيها الأندية المصرية، قضت تجربة تذكرتى على ظاهرة الطوابير الخاصة بالحصول على التذاكر والتى قد تصل فى بعض الأحيان لعدة ساعات فضلاً عن الدخول فى مشادات كلامية للحصول على التذاكر.

ومن أبرز مميزات تجربة تذكرتى ، ربط الـFAN ID بالتذكرة، حيث يربط هذا النظام بطاقة التعريف FAN ID بالتذكرة المخصصة للمشجع، وبالتالى يساعد فى عملية تنظيم الدخول والخروج فى الملاعب، وفقا للأرقام الموجودة على كل تذكرة، كما يمنع أى فرد من دخول أى مكان غير مخصص له داخل الملعب، بالإضافة إلى القضاء على السوق السوداء، خاصة أن هذا النظام يقضى تماماً على ظاهرة البيع الجماعى لتذاكر مباريات كرة القدم، حيث لن يتم السماح لأى فرد بالدخول إلا عن طريق FAN ID والتى يوجد عليها صورة الشخص وفقا لبياناته، وكذلك لن يسمح بتسليم التذكرة إلا للشخص الذى حجزها وفقا لبياناته الشخصية، لذا ستنتهى ظاهرة السوق السوداء تماما، ومن المميزات أيضا التخلص من الزحام أمام منافذ البيع، حيث سيقوم كل مشجع باستلام التذاكر المخصصة له وفقا لمنفذ البيع الذى سيتم إخطاره به، ليتوجه إليه لشراء التذكرة، ويمكن أن يحصل عليها من خلال نظام «فورى» دون الحاجة لمنافذ البيع.. كما وفرت الشركة خدمة جديدة لأول مرة وهى ظاهرة تسليم التذاكر حتى باب المنزل لتيسير الأمور على الجماهير.

ونالت هذه التجربة إعجاب الجماهير الإفريقية أيضا ليطلب بعض الجماهير و تحديداً النيجيريين من المسئولين فى دولتهم ضرورة تطبيق تجربة تذكرتي بعد السهولة فى الحصول على تذاكر المباريات الخاصة بمنتخب بلادهم دون عناء أو مشقة.