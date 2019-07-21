شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يتعاقد مع "ميرا" المقاولون فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو وادى دجلة فى خطف عمر ميرا لاعب المقاولون العرب مواليد 99 فى صفقة انتقال حر لتدعيم الفريق الدجلاوى فى الموسم المقبل .

ويسعى مسئولو دجلة للتعاقد مع لاعبين صغار السن من أجل بناء فريق قوى قادر على المنافسة والبقاء بالدورى بعدما عانى الأمرين فى الموسم الحالى .

كان وادى دجلة قد استعاروا الثنائى مروان حمدى ورجب عمران ثنائى مصر المقاصة، بينما استغنى الجهاز الفنى عن بعض اللاعبين على رأسهم دودى الجباس، بينما تم التعاقد مع محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق .

يذكر أن عمر ميرا من قطاع الناشئين بالمقاولون العرب وقضى فترة معايشة بإحدى فرق الدورى اليونانى، وكان يتوقع له مسئولى الذئاب مستقبل باهر مع الساحرة المستديرة .