منسقة شركة تذكرتى: الجماهير المصرية ساهمت فى نجاح التجربة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكدت زينة البري منسقة شركة تذكرتي أن تجربة دخول الجماهير للملاعب بنظام إلكترونى نجحت خلال بطولة أمم أفريقيا.
وقالت زينة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذى يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: الجماهير المصرية ساهمت في نجاح تجربة تذكرتى من خلال التزامهم بالتعليمات، مضيفة أنه من قبل مباراة نهائي أمم إفريقيا بين الجزائر والسنغال تم الاتفاق على دخول جماهير الجزائر المباراة من خلال جواز السفر .
وحصد منتخب الجزائر لقب بطولة أمم إفريقيا بعد فوزه على السنغال بهدف دون رد بالمباراة النهائية.
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