تصريحات السبت| لاسارتي يوضح حقيقة عدم اقتناعه بالشحات.. وأول تعليق من المصري على بيع نجمه لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم السبت 20 يوليو 2019.

رئيس الزمالك يوجه رسالة لفرج عامر: أسعار اللاعبين الخرافية انتهت

أكد رئيس نادي الزمالك، أنه لن يقبل بدفع 40 مليون جنيه مصري من أجل التعاقد مع لاعبين من صفوف سموحة، حسبما طلب محمد فرج عامر رئيس النادي السكندري.

مدرب الإسماعيلي يتحدث عن.. مباراة الزمالك.. رحيل عواد.. وضم الهاني سليمان

قال صبري المنياوي، مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، إن مواجهاتهم أمام فرق القمة الأهلي والزمالك تكون ممتعة لذا مباراتنا المقبلة مهمة لنا لتحقيق نتيجة إيجابية خاصة بعد نتائجنا طيلة الموسم.

الأهلي يُعلن موعد مشاركة محمد محمود في التدريبات.. وموقف وحيد من مباراة المقاولون

قال الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، إن محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق غاب عن ودية الفريق التي أقيمت أمس أمام البلاستيك واكتفى بتنفيذ برنامج تأهيلي داخل ملعب التتش بعد أن اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة.

إنبي يكشف لمصراوي عن منافس بلجيكي للأهلي والزمالك لضم لاعبه

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نفى زكريا السيد، نائب رئيس نادي إنبي، تلقيهم أي عرض رسمي من نادي الزمالك لشراء أسامة جلال وأحمد عبدالعزيز "زيزو"، لاعبا فريقه خلال الفترة المقبلة كما تردد.

المصري زكي عبد الفتاح يوضح سبب دخوله في مشادة مع زلاتان إبراهيموفيتش

تحدث زكي عبد الفتاح مدرب حراس المرمى بفريق لوس أنجليس إف سي عن المشادة التي نشبت بينه وبين السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجليس جالاكسي.

لاسارتي يوضح حقيقة عدم اقتناعه بالشحات

أوضح المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، حقيقة عدم اقتناعه بمستوى لاعبه حسين الشحات، مؤكدًا أنه سيكون أحد الأوراق الرابحة للفريق خلال الموسم المقبل (2019-2020).

جريشة: تواجد الجزائر في نهائي أمم أفريقيا حرمنى من إدارة اللقاء

أكد جهاد جريشة، الحكم الدولي المصري، أنه كان مرشحًا لإدارة المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر خلال الأيام الماضية.

"الأهلي تراجع عن الاتفاق ".. أول تعليق من المصري على بيع نجمه لبيراميدز

قال سمير حلبية رئيس المصري إن النادي الأهلي تراجع عن ضم اسلام عيسي نجم الأخضر البورسعيدي ليقرر الأخير مجلس الإدارة بيعه لنادي بيراميدز.