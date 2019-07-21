رئيس الزمالك يوجه رسالة لفرج عامر: أسعار اللاعبين الخرافية انتهت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد رئيس نادي الزمالك، أنه لن يقبل بدفع 40 مليون جنيه مصري من أجل التعاقد مع لاعبين من صفوف سموحة، حسبما طلب محمد فرج عامر رئيس النادي السكندري.

وأشار رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة المحور، إلى أن القلعة البيضاء في طريقها للاتفاق على الإسماعيلي من أجل التعاقد مع محمد عواد حارس الفريق.

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وقال رئيس الزمالك: "أسعار اللاعبين الخرافية انتهت، تركي آل الشيخ رحل، والآن تعود الأسعار إلى طبيعتها ولن نسمع مجددًا عن شراء لاعبين بـ50 أو 60 مليون جنيه".

وأكمل: "فرج عامر عندما يريد لاعبًا من الزمالك يرغب في دفع مليون أو اثنين على الأكثر، وعندما نريد لاعبًا من سموحة يتحدث عن 40 مليون جنيه".

وأضاف: "فرج عامر -بيهرج-، الأسعار المبالغ فيها لن تحدث مجددًا وستعود من جديد الصفقات بـ6 و7 ملايين جنيه، حسب القيمة الحقيقية للاعب".

واختتم: "عقدنا جلسة مع مسؤولي الإسماعيلي خلال الأيام الماضية لإتمام صفقة عواد، والأمور في طريقها الصحيح وسنتوصل لإتفاق مرضي لكل الأطراف".