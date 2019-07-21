النشرة الرياضية..تطور جديد في صفقة انتقال تريزيجيه لأستون فيلا..والزمالك يقترب من ضم مدافع الحرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 20 يوليو.

سيطرة جزائرية سنغالية على التشكيل الأفضل لأمم أفريقيا 2019

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، التشكيل الأمثل لكأس الأمم الأفريقية 2019، التي احتضنتها مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

تقارير: أهلي جدة سيتقدم بعرض جديد لضم حجازي.. وبدء البحث عن بدلاء

ذكرت تقارير صحفية رياضية سعودية، عن استعداد نادي أهلي جدة تقديم عرض جديد للمدافع المصري أحمد حجازي والمحترف في صفوف ويست بروميتش ألبيون.

وسط فرحة كبيرة وهتافات عالية الجماهير الجزائرية تغادر القاهرة

وسط حالة من الفرحة الكبيرة والهتافات العالية غادرت مطار القاهرة الدولي ، عدد من الجماهير الجزائرية بعد مؤزارة منتخب بلادهم في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي توجت بها الجزائر بعد التغلب على منتخب السنغال .

مران بيراميدز.. ديسابر يمنح الدوليين راحة سلبية.. وظهور الصفقة الجديدة

استأنف الفريق الأول لنادي بيراميدز تدريباته، مساء اليوم السبت، تحت قيادة مدربه الجديد الفرنسي سباستيان ديسابر، على ملعب الدفاع الجوي الفرعي استعدادا لخوض مباريات المرحلة المقبلة.

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مران الأهلي.. عبدالحفيظ يجتمع بلاسارتي.. واستشفاء 7 لاعبين

واصل الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت بعد خوض ودية البلاستيك أمس الجمعة والتي فاز فيها برباعية نظيفة، استعدادًا لختام النسخة الجارية من الدوري المصري، الذي يسعى إلى الاحتفاظ بلقبه.

تطور جديد في صفقة انتقال تريزيجيه لأستون فيلا

ذكرت شبكة "سكاي" أن المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه" سافر لإنجلترا من أجل الخضوع للكشف الطبي تمهيدًا لانتقاله لفريق أستون فيلا.

الزمالك يقترب من ضم مدافع حرس الحدود

قال مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك عن حصولهم على توقيع محمد الشبيني مدافع حرس الحدود تمهيداً لضمه فى الموسم الجديد.

"فاضلكم بطولتين وتعادلوا رقمي".. أحمد حسن يدخل في مشادة مع مراسل الجزيرة الجزائري

دخل أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، في مشادة، مع الإعلامي الجزائري عياش دراجي، مدير مكتب قناة الجزيرة القطرية، في باريس، عقب تتويج منتخب الجزائر ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

مقابل ٣ ملايين دولار.. بيراميدز يحسم الصراع مع الأهلي ويتعاقد مع هدفه

أعلن النادي المصري انتقال إسلام عيسي جناح الفريق الأيسر إلي نادي بيراميدز مقابل 3 ملايين دولار .