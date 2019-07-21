جريشة: تواجد الجزائر في نهائي أمم أفريقيا حرمنى من إدارة اللقاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد جهاد جريشة، الحكم الدولي المصري، أنه كان مرشحًا لإدارة المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر خلال الأيام الماضية.

وأشار جريشة في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إلى أن إيدي مايي عضو لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي، وزميله عصام عبد الفتاح، أبلغاه بأنه مرشحًا لإدارة النهائي.

وقال الحكم الدولي المصري: "كنت مرشحًا لإدارة المباراة النهائية ولكن بشرط ألا تتأهل الجزائر لخوضها، وبعدما تأهلوا تم إسناد المهمة للكاميروني أليوم أليوم".

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وأكمل: "إيدي مايي وعصام عبد الفتاح عضوا لجنة الحكام بالكاف، وكذلك هاني أبو ريدة، أبلغوني بأنني مرشحًا لإدارة المباراة ولكن في حال عدم تأهل الجزائر".

واختتم: "بعدما تأهلت الجزائر تم إسناد مباراة المركز الثالث لي، وتم اختيار أليوم لإدارة النهائي، ولا نعلم أي شيء عن إسناد المهمة لفيكتور جوميز الجنوب أفريقي ثم سحبها منه".

الجدير بالذكر أن المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا جمعت منتخبا الجزائر والسنغال مساء الجمعة الماضي، حيث توج خلالها محاربو الصحراء بطلًا للبطولة.