محمود عاشور حكمًا لمباراة الزمالك والجونة

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين محمود عاشور حكما لمباراة الزمالك والجونة اليوم بالدوري. تقام المباراة في تمام الثامنة مساء على ملعب الجونة ضمن مؤجلات الدوري. لمباراة الزمالك والجونة اليوم بالدوري. تقام المباراة في تمام الثامنة مساء على ملعب الجونة ضمن مؤجلات الدوري.

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