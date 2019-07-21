هل يستجيب ريال مدريد لطلب أنشيلوتي قبل اتصال الأتلتي؟

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دعا نادي نابولي نظيره ريال مدريد بتخفيض سعر متوسط الميدان الدولي الكولومبي “خاميس رودريجيز” إذا ما أرادوا بيعه قبل نهاية الشهر الجاري، حيث يطلب الريال مبلغ 40 مليون يورو.

وسيدخل خاميس رودريجيز عامه السادس والأخير في عقده مع ريال مدريد مطلع السنة الجديدة، وقيل له أنه يستطيع مغادرة مدريد، لعدم رغبة المدير الفني الفرنسي “زين الدين زيدان” في عودته لسانتياجو برنابيو في الموسم المقبل.

وسيتوجب على نابولي منافسة أتلتيكو مدريد لخطف توقيع خاميس، فقد لوحت صحيفة ماركا في عددها الصادر اليوم الأحد إلى أن الريال لن يمانع في البيع للأتلتي إذا تقدم بعرض حقيقي.

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وقالت ماركا “إدارة ريال مدريد لا ترى مشكلة في بيع خاميس إلى أتلتيكو مدريد كما حدث مع لاعبين آخرين، هو لاعب خط وسط لديه ثمن وإذا كان أتلتيكو مدريد هو الأقرب فيمكن نقل الكولومبي إلى الروخي بلانكوس”.

واعترفت الصحيفة “إدارة ريال مدريد لم تتلق أي مكالمة من الأتلتي على عكس ما حدث مع رئيس نابولي المثير للجدل. خورخي مينديش هو الشخص الذي كان على اتصال مع الأتلتي لتحقيق رغبة خاميس والتي ليست سوى اللعب في أتلتيكو مدريد. تبقى لخاميس موسمين في عقده مع ريال مدريد ولكن النادي لا يريد بقاء اللاعب أكثر من ذلك”.

وأكدت “النادي الملكي يريد بيع الكولومبي والحصول على حوالي 40 مليون يورو، فلا مجال للعودة، ووزيدان واضح للغاية ويعتقد أن خاميس لن يسهم بما فيه الكافية في مشروعه الجديد كمدير فني للريال”.

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واختار بايرن ميونخ عدم تفعيل خيار شراء خاميس رودريجيز من ريال مدريد، بعد أن قضى العامين الماضيين معارًا للبطل القياسي للبوندسليجا.

وتربط خاميس رودريجيز علاقة وطيدة بالمدير الفني لنابولي “كارلو أنشيلوتي” الذي وقع معه عقب كأس العالم 2014 أثناء فترة تدريبه لريال مدريد.

وطلب أنشيلوتي من رئيس نابولي “أوريليو دي لورينتيس” تكثيف المفاوضات مع ريال مدريد لشراء خاميس من النادي الملكي هذا الصيف، وهذا ما اعترف به دي لورينتيس لوسائل الإعلام المحلية في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

وقال دي لورينتيس لقناة سكاي إيطاليا “نحن على استعداد لتقديم تضحيات للظفر بتوقيع خاميس رودريجيز، لكن ريال مدريد يجب أن يُقدم هو الآخر بعض التضحيات”.

وأضاف “نحن نريد شراء اللاعب، لكننا لسنا على عجلة من أمرنا. لم نتخل عن أمل التوصل لاتفاق رسمي، ولمن يجب على ريال مدريد أن يُفكر في بيعه أو إعارته بدلاً من اجباره على العودة إلى الفريق وإبقاءه على دكة البدلاء، وهذا الوضع لن يسعد اللاعب”.

وأكد دي لورينتيس أيضًا أنه لم يتواصل مع إدارة ريال مدريد بشأن العرض الجديد، لكنه ألمح إلى أن أنشيلوتي وضع خاميس كهدف أساسي في الانتقالات الصيفية الحالية.

وضم نابولي أكثر من لاعب لصفوفه هذا الصيف مثل الحارس الكولومبي “دافيد أوسبينا” من آرسنال وظهير نادي سبال الإيطالي فيليبو كوستا، ومدافع إمبولي جيوفاني دي لورينزو، ومدافع روما كوستاس مانولاس، وعدد من اللاعبين الصاعدين الذين تمت إعارتهم ومن بينهم ثلاثة لاعبين أعيروا لنادي بارما هم “لويجي سيبي وروبيرتو إنجليسي وألبيرتو جراسي”.

ونقلت صحيفة ماركا تصريحًا جديدًا لرئيس نابولي دي لاورينتيس قال فيه “هتافات الجماهير المطالبة بضم خاميس؟ عليهم الهدوء، السوق ينتهي يوم 2 سبتمبر المقبل، وقد تحدث أمور كثيرة، سنتفاوض مع الجميع لكن بشكل مناسب ومنصف، أنا أريد الفوز وليس بيع الأسمدة”.