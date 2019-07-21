رياضة | برشلونة يقدم عرض خيالي لضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقدم عرض خيالي لضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي قريب من الإنتقال لصفوف برشلونة الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بعد غياب اللاعب من المباريات الودية إستعداداً للموسم الجديد.

وأعلن توماس توخيل المدير الفنى لباريس قائمة فريقه لمواجهة فريق نورنبرج الألمانى فى ثانى المباريات الودية إستعداداً للموسم الجديد ضمن المباريات التحضيرية فى المعسكر المقام فى ألمانيا، وجائت القائمة دون نيمار.

وأشارت شبكة سكاى سبورتس أن برشلونة قدم عرض بقيمة 90 مليون جنيه إسترلينى ومعه لاعبين لضم نيمار.

ويذكر أن نيمار أيضاً غاب عن المباراة السابقة أمام دينامو درسدن وفاز الفريق بسداسيه.