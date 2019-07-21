الامارات | باصليب ينتزع برونزية «كاراتيه آسيا» في طشقند

شكرا لقرائتكم خبر عن باصليب ينتزع برونزية «كاراتيه آسيا» في طشقند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع نجم «كاراتيه الإمارات» أحمد سالم باصليب، الميدالية البرونزية لمسابقة فردي «كوميتيه» رجال تحت 67 كغم في البطولة الآسيوية بنسختها الـ16 المتواصلة حالياً في العاصمة الأوزبكية طشقند.

بدأ مشوار باصليب بمواجهة الياباني شينو هارا، وخسر بنتيجة 2-1، قبل أن يواحه الكوري الجنوبي لي جون في مباراة انتهت بالتعادل 5-5، لتلعب خاصية الأفضلية مع باصليب، وتمنحه فرصة اللعب مع النيبالي ريجلاي نيبان، ويحقق باصليب الفوز برباعية نظيفة، قبل أن يلحق الهزيمة بالهندي شارما برانيا بنتيجة 4-3، ويحقق الميدالية البرونزية.

وودع لاعب «كاراتيه الإمارات» مروان عبدالله المازمي البطولة بعد خسارته في مرحلة التصفيات المؤهلة لمسابقة فردي «كاتا» رجال، ولحقه زميله حماد الغفلي بعد خوضه مباراتين في تصفيات مسابقة فردي «كوميتيه» رجال، قبل أن تلحق حوراء محمد عباس بزميليها المغادرين المازمي والغفلي إثر خسارتها أمام منافستها جو شونغ من تايبيه في فردي «كوميتيه» سيدات، فيما ودع ثلاثي «الكاتا» المؤلف من مروان المازمي وأمين العوضي وخليفة العبار.