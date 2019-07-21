الامارات | صحف الجزائر تتغنَّى بتتويج «محاربي الصحراء» باللقب القاري الثاني

شكرا لقرائتكم خبر عن صحف الجزائر تتغنَّى بتتويج «محاربي الصحراء» باللقب القاري الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت الصحف الجزائرية، الصادرة أمس، بإنجاز المنتخب الجزائري لكرة القدم، الذي توج بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، إثر فوزه على السنغال 1-صفر، مساء أول من أمس، على ملعب استاد القاهرة الدولي في المباراة النهائية للبطولة التي احتضنتها مصر. وكتبت صحيفة «الخبر» بالبنط العريض: «جابوها الرجالة»، في إشارة إلى الأداء البطولي للمنتخب، وإحرازه البطولة، وكتبت صحيفة «الشروق»: «الخضر أسياد إفريقيا... تفوقنا عليهم جميعاً».

بينما اختارت صحيفة «النهار» عنوان: «نتوج بالبطولة بالقوة ونفرح جميعاً». وأثنت صحيفة «لوكتيديان دوران» على الأداء الرائع للمنتخب، معلقة أن الأداء كان «بطولياً حتى النهاية».

من جانبها، ذكرت «الوطن»: «الجزائر تعتلي قمة كرة القدم الإفريقية»، وكتبت صحيفة «المجاهد» الحكومية: «الجزائر في سماء إفريقيا». ووصفت يومية «كومبيتسيون»، المتخصصة، إنجاز المنتخب الجزائري في البطولة التي استضافتها مصر بـ«الفرعوني».