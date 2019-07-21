الامارات | الحمادي: أكاديمية الوحدة منجم ذهب

شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي: أكاديمية الوحدة منجم ذهب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المشرف العام على أكاديمية الوحدة للناشئين لكرة القدم، عبدالباسط محمد، أن «أكاديمية الناشئين بالنادي ستظل منجم الذهب الذي يقدم أفضل المواهب للفريق الأول بالنادي ولكل أندية الدولة، والتاريخ خير شاهد على ذلك، منذ قرار تأسيسها في مطلع تسعينات القرن الماضي، وستظل كذلك رغم بعض فترات التراجع التي مرّت بها لأسباب خارجة عن إرادة الجميع».

جاء ذلك خلال تقديم الأكاديمية المدير الفني الجديد للأكاديمية، الهولندي مارك فوتا، ومدير الاستثمار بالأكاديمية، المصري إسلام شكري، في مؤتمر صحافي عقد، أمس، بمقر النادي، بحضور المشرف العام على الأكاديمية عبدالباسط الحمادي، ومدير الأكاديمية عادل خميس السويدي.

وأكد الهولندي مارك فوتا الدور الكبير الذي تقوم به الأكاديميات في تطوير كرة القدم، مبيناً أنهم سيعملون على تطوير إمكانات اللاعبين، وتقديم عدد منهم للفريق الأول والمنتخبات الوطنية، وتطوير إمكانات المدربين الذين يشرفون على الفرق المختلفة، وكذلك اللاعبين الصغار.

وقال إسلام شكري إنهم سيضعون خطة تجعل من أكاديمية نادي الوحدة «رقم واحد».