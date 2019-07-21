الامارات | الظفرة يودّع محترفه ريناتو بعد انتقاله إلى المكسيك

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يودّع محترفه ريناتو بعد انتقاله إلى المكسيك والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودع نادي الظفرة لاعبه البرازيلي دييغو ريناتو الذي انتقل حديثاً لصفوف فريق تولوكا المكسيكي، بعد أن ارتدى قميص فريق الظفرة في الموسم الماضي، وقدم مستويات جيدة جعلته تحت منظار الفريق المكسيكي الذي حصل على توقيعه ليبدأ مشواراً جديداً في مسيرته الرياضية بعد أن لعب سابقاً في صفوف فريق ريميس الفرنسي.
وذكر نادي الظفرة عبر حسابه في «تويتر» أمس أن: «رئيس مجلس ادارة نادي الظفرة الرياضي، صالح بن جزلان المزروعي، قام بتكريم اللاعب البرازيلي بعد انتهاء علاقته مع الفريق بالتراضي بناء على رغبته، متمنين له التوفيق في مسيرته الرياضية المقبلة».
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