الامارات | المنتخب يختتم معسكر النمسا اليوم.. واللاعبون يلتحقون بأنديتهم غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يختتم معسكر النمسا اليوم.. واللاعبون يلتحقون بأنديتهم غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء اليوم، معسكره الخارجي المقام في مدينة سالزبورغ النمساوية، بأداء اختبارات بدنية للاعبين بعد قضاء فترة من التدريبات المتواصلة على فترتين، صباحية ومسائية، تحت قيادة المدرب الهولندي، فان مارفيك، وجهازه المساعد، ركز خلالها على الجانب البدني، ورفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، مع تدريبات أخرى بالكرة، إلى جانب الفحوص الطبية اليومية للتأكد من سلامة اللاعبين.

وقال مدير المنتخب، إسماعيل راشد، إن اللاعبين سيغادرون مقر المعسكر اعتباراً من الغد، للالتحاق بمعسكرات أنديتهم المقامة في مختلف مدن أوروبا، استعداداً للموسم الرياضي الكروي الجديد.

وحرص الجهاز الفني للأبيض، خلال فترة المعسكر، على متابعة تدريبات المنتخب الأولمبي، وضمّ عدداً من عناصره للمشاركة في تدريبات المنتخب الأول، حيث شارك مدافع الوصل عبدالله جاسم، ومدافع العين سعيد جمعة، ومهاجم النصر جاسم يعقوب، في بعض الحصص التدريبية.

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بن غليطة: الأبيض قادر على تحقيق الآمال

أكد رئيس اتحاد كرة القدم، المهندس مروان بن غليطة، أن مجموعة الأبيض في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، جاءت متوازنة، ولا يوجد فيها منتخب سهل، على اعتبار أن كل المنتخبات المشاركة في التصفيات لديها الهدف نفسه، وهو ما يجعل كل منتخب يقدم أفضل ما لديه للوصول إلى ذلك الهدف، وهو التأهل للمونديال وكأس آسيا.

وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات ماليزيا وفيتنام وإندونيسيا وتايلاند.